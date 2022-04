Agathe POUILLART

Je travaille à Stars Europe depuis Janvier 2014.

Prestataire technique en son lumière et vidéo depuis plus de 20 ans.

Nouveaux locaux depuis 2012, il existe désormais au sein de l'entreprise, annexé au parc de matériel, un Studio : plateau technique ou espace événementiel de 600m², 12m de hauteur, 40 tonnes d'accroches...

Chacun peut s'emparer de cet espace pour son projet.

Le Spectacle Vivant : artistes dans tout domaine (musique, danse, cirque...)

Les tournages : cinéma, pub, clips...

L'événementiel : entreprises

La formation aux métiers des techniques du Spectacle Vivant

Le Studio est également une salle de spectacle.





De formation au Conservatoire de Théâtre et un parcours en fac de Sciences du Langage,

être chargée de relations commerciales et clients à Stars Europe, ce n'est pas si incongru !