Agathe RENARD

Etudiante en 3ème année à l'Ecole Centrale de Lyon, je me spécialise actuellement dans le domaine de l'énergie et le métier de consultant. En parallèle de cet enseignement, je suis un master de psychologie du travail afin de réfléchir aux problématiques d'utilisation des nouvelles technologies ainsi que l'accompagnement à la conduite du changement.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage dans le conseil, idéalement en conduite du changement, conseil en management.



Mes compétences :

Lean supply chain

Management

Conduite de projet

Supply Chain Management

Responsible for the communication

Project Management

Microsoft Office

Matlab

Energie Management

CATIA

C++

Assembly Lines