Fondateur et Rédacteur en chef du site (blog) BLOGaL www.blogal.fr spécialisé dans les Véhicules et la Mobilité Electriques.

Organisateur, avec l'Intergroupe des Centraliens en Provence, d'une conférence sur les véhicules électriques et hydrogène, le 5 décembre 2013, à Marseille : #VE_0512_MRS.



En cours de développement d'un nouveau business model dans le domaine de la mobilité / transports : stealth-mode startup



Retrouvez moi aussi sur linkedin : http://fr.linkedin.com/pub/alexis-duflos/50/373/243

et suivez moi sur twitter : @DuflosAlexis



Mes compétences :

Chef de projet