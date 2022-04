Bonjour à tous!



Je m'appelle Agathe RENAUD et je travaille actuellement en tant que Chef de projet **Marketing pour la société d'import-export CERIEX. J'accompagne le développement des nouvelles gammes de produits (jardin, salle de bains et dressing) pour répondre au mieux aux besoins de nos clients antillais et africains.



Mon intérêt pour le **Marketing et mes quatre années d'expérience m'ont permis de conforter mon choix de carrière, à savoir, la collaboration au sein d'un service **Marketing et Développement Produit.



Achevant mes études en alternance, je suis à la recherche d'une opportunité pour Septembre 2016,

qui pourrait, à long terme, devenir un poste à forte responsabilité au sein d'un service **Marketing.



J'aime relever les challenges et j'ai hâte de travailler au sein d'une nouvelle équipe.