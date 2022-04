Agathe REVERT

Titulaire d’un Master en Conservation-Restauration de l’Ecole Supérieure d'Arts d'Avignon, d'une maîtrise d'Arts Plastiques, ainsi que d'une licence d'Histoire de l'art à l'Université Picardie Jules Verne, j’ai choisi d’orienter ma carrière professionnelle vers un métier d’analyses, relationnel, créatif : Conservatrice-Restauratrice d'œuvres métalliques, dont j'ai pour cœur de compétence la conservation-restauration de pièces issues de trois domaines : les voitures automobiles, les motocyclettes et les cycle.



Le but de ma démarche est de vous proposer mes services, afin de contribuer à la pérennisation et la transmission de ces pièces.



Grâce à mes différentes expériences professionnelles et ma formation, j’ai pu approfondir et me former sur la conservation-restauration de pièces issues des trois domaines sus cités. Créative, autonome, je peux poser un diagnostic précis, apporter une proposition de traitement adaptée ainsi que des conseils en conservation préventive, curative.