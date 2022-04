Agathe RITOUET

SFEIR est une communauté façonnée par et pour des développeurs talentueux. Nous créons des applications de pointe et relevons avec nos clients leurs défis techniques les plus ambitieux.



Nous sommes fiers d’être développeurs. Nous partageons la même culture, ainsi que des valeurs qui nous sont chères : partage, humilité, bienveillance.



Nous contribuons à l'épanouissement de chaque développeur en partageant ce que nous apprenons et mettons tout en place pour aider tous les Sfeiriens à réaliser leur projet professionnel. Nous donnons des formations gratuites, écrivons des articles, organisons des meetups, et participons à de nombreuses conférences.



SFEIR rassemble aujourd'hui plus de 300 développeurs à Lille, Luxembourg, Paris et Strasbourg.



N'hésitez pas à me contacter pour découvrir notre société : ritouet.a@sfeir.com



