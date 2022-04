Agathe ROBIN

Actuellement responsable d'Equipe Banque Privée à Nantes, je m'occupe d'une clientèle de dirigeants et de professions libérales sur la région.

Depuis octobre 2015, j'ai pris la responsabilité d'une équipe de 5 conseillers en Banque Privée.



Précédemment, j'étais également responsable d'une équipe de même dimension sur Cannes.



Apres plusieurs années de stages chez Bnp Paribas Banque Privée, j'ai intégré le groupe des Champs Elysées en tant que Conseil en gestion de patrimoine entrepreneur au mois d'octobre 2007.



Je m'occupais d'un fonds de commerce d'une centaine de clients salariés et toujours en activité et j'étudiais leurs besoins en défiscalisation (LMP, De Robien..., Girardin Industriel), ou en optimisation fiscale concernant l'ISF, l'IR ou encore les stock options. Je suis aussi là pour la gestion de leur portefeuille titres ainsi que pour leurs besoins de banque au quotidien.



Mes différents stage en Banque Privée mon permis de me familiariser avec le monde de la banque et plus particulièrement vivre le quotidien d'un conseiller en gestion de patrimoine.



Ma formation universitaire m'a permis d'acquérir des connaissances en assurance, immobilier, fiscalité, droit et plus généralement en gestion de patrimoine des particuliers.



Mes compétences :

gestion de patrimoine

Finance

Assurance

Management