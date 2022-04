Agathe ROGENMUSER

SYSTEMES DE MANAGEMENT

Maîtrise des normes ISO 9001, 14001, 17025 (laboratoires)

Conception et animation des systèmes de management



QSE

Conception et rédaction de la documentation

Pilotage de groupes de travail, conduite de projet

Audit interne QSE



FORMATION

Conception de contenus et de supports pédagogiques

Animation de sessions de formation jusqu’à 20 personnes



BUREAUTIQUE

Maîtrise de l’environnement Windows : Word, Excel, PowerPoint, Internet, Visio



LANGUES

Anglais et allemand (lu, écrit, parlé)



Bonnes aptitudes relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Iso 14001

ISO 17025

ISO 9001

Management

QSE

Qualité

Sécurité

Système de Management

Norme ISO 14001

Santé

Communication

Informatique

Gestion de projet

Formation