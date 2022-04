Agathe ROULLÉ

Je suis chef de projet dans l'équipe de Risques Naturels au BRGM. Je travaille plus particulièrement sur l'aléa sismique pour des études destinées à des collectivités locales. Je suis aussi responsable de la gestion d'un réseau de 27 stations sismologiques réparties en France métropolitaine et dans les DROM et partie intégrante du Réseau Accélérométrique National (RAP).



Avant d'arriver au BRGM, j'ai d'abord travaillé plus de 2 ans à la CGG comme ingénieur géophysicienne puis je suis allée au Mexique pendant 3 ans pour faire une thèse de doctorat en sismologie appliquée. Durant cette thèse, j'ai notamment géré l'installation et la maintenance d'un réseau accélérométrique d'une dizaine de stations dans la ville de Mexico. Cette expérience très enrichissante m'a permis de découvrir un pays magnifique et de gagner en ouverture d'esprit, en adaptabilité et en cuisine mexicaine !!



Mes compétences :

Géophysique

Geosciences

Sismologie