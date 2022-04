Agathe ROUSSEL

Je m'appelle Agathe, j'ai 22 ans. J'ai obtenu une Licence en Gestion des Ressources Humaines en 2015 à l'Université d'Orléans, elle s'est conclue par un stage de trois mois en agence de travail temporaire. J'ai ainsi pu découvrir le monde de l'entreprise, ses particularités et ses exigences.

A la suite de cela, j'ai effectué le premier semestre d'un Master 1 Droit Social et Gestion des Ressources Humaines à l'Université d'Orléans. Cependant, ce master à prédominance juridique ne me convenait.



Je me suis donc réorientée et Je suis actuellement en Master Gestion des Ressources Humaines à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (ISM). Afin d'acquérir le maximum d'expériences, cette formation se déroule en apprentissage. Je suis apprentie RH au sein de la société ASCO SAS, industrie spécialisée dans la fabrication de vannes, d'électrovannes et de composants pneumatiques, située à Lucé (28).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Droit du travail

Techniques de recrutement

Gestion du personnel

Droit de la protection sociale