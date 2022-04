Agathe ROUZAUD

Passionnée par les relations humaines, la science et l'innovation, je suis à la recherche d'un nouvel écosystème professionnel bienveillant et rigoureux.



Ayant évolué dans des domaines professionnels très différents, j'ai appris à recruter, manager, former et gérer de nombreux projets et plusieurs équipes.

Je suis à la recherche d'un nouveau défi !



Mes compétences :

Gestion de projet

Project management

Développement durable

management

Environnement / Ecologie

Analyse de Cycle de Vie

Biomimétisme

Conception / Eco-conception



Business development

Gestion de la relation client

recrutement

formation



Project Management Office

Management

Community management

CRM & Médias sociaux



cartographie SIG

MapInfo

logiciel R

Analyse de données

SPSS Statistics