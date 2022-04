Agathe ROY

En 2014, je fonde AR Médiation, une agence qui soutient la création française. J'ai souhaité remettre au goût du jour la pratique de la commande artistique.

AR Médiation, c'est donc la possibilité de commander une œuvre originale à un artiste vivant (peintre, sculpteur, photographe ou dessinateur).



En tant que conseillère, j'accompagne les amateurs d'art et les entreprises dans leurs projets créatifs.





En 2015, je fonde l'agence Arcéos, spécialisée dans les métiers de l'accueil en entreprise et de la médiation culturelle. Mon objectif est de réformer l'accueil en entreprise qui, aujourd'hui, fait face à de nombreux dysfonctionnements (personnel non qualifié, absences, retard, turn over, ennui, ...).



Ma solution? Proposer une double prestation mêlant l'accueil et la culture.

Il suffit de me contacter pour en savoir plus !



Mes compétences :

Rédaction

Techniques de communication

Conservation préventive

Inventaire

Médiation culturelle

Chargée de récolement

Chargée des publics

Animation de sites internet

Conseil aux entreprises

Accueil physique et téléphonique

Organisation du travail