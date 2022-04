Agathe RUTMAN

Forte d’une expérience de plus de 15 ans dont 10 au sein d'une SSII, je cherche de nouveaux défis. Cette expérience me permet d’assurer des missions variées avec une grande adaptabilité et une totale autonomie.



J’ai pu remplir les fonctions de gestionnaire administrative du personnel tout autant qu’assister l’expert comptable dans ses tâches les plus communes. De la même manière, au tout début de cette ESN, il m’a été offert l’opportunité de recruter les consultants pendant 2 ans.



Organisée, ingénieuse et réactive, je sais m’intégrer dans une équipe et faire autant preuve de rigueur que d’efficacité. Mon parcours atypique a mis à l’épreuve mon adaptabilité et ma curiosité et m’a permis de mettre en exergue mes qualités et renforcer mes compétences sur le terrain.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin d’envisager ensemble dans quelle mesure mes compétences et qualités seraient une valeur ajoutée pour votre entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Office

Google Drive

Gestion du personnel

Assistanat de direction

Saisie comptable