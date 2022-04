Agathe SCHNEIDER

Diplomée d'un Master 2 en Gestion des Ressources Humaines, j'ai débuté mon parcours professionnel en me plongeant dans le secteur du commerce et de la distribution!



J'y ai découvert un monde palpitant, toujours en mouvement, où il faut savoir faire preuve d'anticipation, d'adaptation et de réactivité. Je trouve cela passionnant et riche en termes d'innovation et de progession (toujours aller plus loin, toujours se remettre en question!).

J'y ai fait de très belles rencontres professionnelles et humaines.



Ce qui m'anime tout particulièrement: la création, les rencontres, le partage de valeurs, le développement des compétences et les challenges!



A bientôt!



Mes compétences :

Recrutement