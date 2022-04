Agathe SCIUS

Conseillère relations entreprises secteur Tertiaire au sein d'ADRAR FORMATION, la campagne alternance diplômante est en cours.

Vous êtes candidat et vous souhaitez accéder à un diplôme en alternant expérience en entreprise et formation en centre dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, rejoignez l'ADRAR. Nous vous accompagnons dans la recherche de votre entreprise et nous vous mettons en relation avec nos entreprises partenaires.

Le secteur Tertiaire vous propose deux cursus: le BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI et le BTS Management des Unités commerciales.

Vous êtes recruteur et vous souhaitez bénéficier de notre savoir-faire en terme de présélection de candidature sur ces cursus, n'hésitez pas à nous contacter. Les profils que nous accompagnons seront peut-être vos force vive de demain.

MENONS VOTRE PROJET DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION ENSEMBLE!

