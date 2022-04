Agathe SICOT

• Polyvalente, savoir gérer les reponsabilités et travailler sur différents projets après avoir travailler dans tous les départements de l’Hôtel Park Hyatt Paris Vendôme.



• Force de communication, suite à la bonne gestion et organisation d’évènements au sein du Meurice et du Ritz.



• Excellente attention du detail et très bonne capacité d’organisation gagné à l’aide des différentes experiences dans l’hôtellerie de luxe Parisienne, analyse des standards, des clients et des challenges auquels nous faisons face en hôtellerie.



• Bon profil de vente grâce à mon MBA en business international et bonne connaissance du terrain grâce à mon HMT en restauration au Park Hyatt Paris Vendome.



Mes compétences :

dynamique

Hôtellerie

Hôtellerie de luxe

International

Luxe

Relationnel