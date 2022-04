Agathe STEINER

Diplômée architecte DE en 2011 à l'ENSA-Strasbourg puis HMNOP en 2013 à l'ENSA-Versailles, je souhaite mettre mes compétences et ma sensibilité au service de l'architecture.



Ma curiosité et ma polyvalence m'ont entraîné au fils de mes expériences professionnelles à tester le projet sur différentes échelles variant de l'urbanisme à l'aménagement d'intérieur.





Mes compétences :

Maquettes en volume

Perspectiviste

Dessinatrice

Relevés de mesure

Permis de construire et toutes démarches admi

ERP