Agathe TESSIER

Dynamique et volontaire, je souhaite dans un premier temps me former sur les chantiers à la suite de l'obtention de mon diplôme d'architecte.

Curieuse d'en apprendre davantage sur le secteur du bâtiment et plus particulièrement sur la réhabilitation, le métier de conductrice de travaux me paraît adéquat.

Mais si un poste me permet de toucher à la conception en parallèle de suivi de chantier, je suis à votre écoute.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

ArchiCAD

Autocad

Autodesk Revit