Agathe VERDIER

Suite à un BTS Communication, je commence une licence Management de l'Information lors de laquelle je souhaite pouvoir faire un stage de 3 mois au sein d'une association culturelle.

Pour la suite de mon cursus, j'envisage un master professionnel en rapport avec la médiation culturelle.



De nature curieuse et sociable, je m'intéresse à beaucoup de milieu notamment le milieu du cinéma et de la culture artistique en général. Je suis également une grande amatrice de lecture, côtoyant régulièrement bibliothèques et librairies.



Mes compétences :

Cinéma

Communication

Culture

Evénementiel

Littérature