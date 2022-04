Agathe VERGNAUD

Je suis actuellement Graphiste au sein du club professionnel de l’Union Bordeaux Bègles. Je réalise l’ensemble des supports de communication du club de TOP 14.



Je combine mon activité en tant que salarié avec mon activité de Graphiste / Webdesigner freelance. Je traite le graphisme, l’impression, et la partie web, la création des maquettes, et l’intégration. Je travaille également en sous-traitance pour des agences de communication.



Titulaire d’un BTS design graphique et d’une licence chef de projet digital, j’ai acquis des connaissances aussi bien dans le graphisme que dans le digital. J’ai évolué dans plusieurs secteurs d’activités très variés comme l’immobilier, la banque, la cosmétique ou encore le milieu sportif. Ma formation et mes expériences professionnelles me permettent aujourd’hui d’avoir une approche globale de la communication en interne comme en externe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Graphisme web

Evénementiel

Gestion de partenariats

Chaîne graphique

Relations Presse

Stratégie de communication

Relation fournisseurs

Graphisme print

Montage vidéo

Réseaux sociaux