Agathe WAMBERGUE

Diplômée d’un Master Marketing de la Distribution Multicanal, parcours E-commerce à l'IMMD (Université Lille 2), je travaille dans le domaine du WEB MARKETING.



Lors de mes formations et expériences professionnelles en WebMarketing/ Communication digitale / E-commerce, j'ai acquis plusieurs compétences et savoir-faire notamment en Emailing, CRM, Traffic Management, Référencement / SEM (SEO, SEA, SMO), Social Media et Community Management, gestion et optimisation de site web (gestion de projet), Web-Analytics, Affiliation / Display et partenariats,...



Mes compétences :

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Wordpress Installation

Html/CSS/Php

Photoshop

Web 2.0

Affiliation de sites Internet

SEO

Web-marketing

SQL

Community management

Marketing

E-commerce

Webmarketing

Blogging

Marketing relationnel

Affiliation

Internet