Agathe ZACSONGO

Depuis quelques années, j'occupe le poste de directeur de projets dans le secteur de la grande distribution.



J'accompagne les directions commerciale et marketing dans la mise en œuvre de leurs stratégies de développement. J'adapte les systèmes d'information pour proposer le meilleur outil à l'utilisateur.



Aujourd'hui, j'aspire à évoluer et enrichir mon expérience dans d'autres secteurs d'activité.

Grâce à mon expertise, je pense pouvoir apporter la finesse d'analyse, de diagnostic et de résolution qui permettra de co-construire des décisions, des solutions et une stratégie.



Je suis motivée et déterminée dans tout ce que j’entreprends. J'aime travailler en équipe



Mes compétences :

Direction de projet

Négociation contrats

Gestion de contrats

Gestino de budget

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Analyse des besoins

Management opérationnel