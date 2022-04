Je suis à K.ASSISTANCE DEPUIS 10 ANS et je fais toujours la production.Je travaille en collaboration avec le FDFP la maison de la formation;structure qui met à notre disposition des clients candidats à la formation.Il ya donc à former des personnels des diferentes societes qui cotisent au FDFP.Et de gros montants quenous gerons ;par exemple en 2012 en 3 mois j'ai fais un chiffre d'affaire de plus de 14 000 000 f(quartoze millions de francs)