Agbe Roger AGBE

Je suis Communicateur-reporter-monteur vidéo et Marketeur.

J'ai suis passionné de la communication



J'aime et je crois au travail bienfait comme source d'épanouissement morale et sociale, comme facteur de développement.



Je parle couramment l'Anglais et excellemment le Français.



Avec une expérience de plus de 3 ans en communication-Marketing . on m'appelle généralement " le Centaure"





J'aime me faire de nouveaux contacts .



Mes compétences :

Audio

Commercial

Communication

Marketing

Montage

Montage vidéo

Presse

Prise de vue

Reportage

Video

Publicité

Vente

Développement commercial