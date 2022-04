Agbe Roger AGBE

Avec MEDIALINK vous avez toute l'expertise necessaire pour la mise en relief de vos produits.



Nous adaptons nos offres aux besoins de nos clients dans:



* L'Edition d'Agenda, de Calendriers, d'Annuaire, de Brochure etc.

* Les Publicité sur les Lieux de Vente (PLV)

* Les Médias tactiques et les Panneaux d'affichage

* Les Solutions de Communication interactive et Evènementielle.

* Les Cadeaux d'entreprise et les Textiles publicitaires.



Nous intervervenons dans divers domaines à savoir:

Les expositions, Les campagnes, de promotions, La publicité sur le lieu de vente, L'évènementiel, Les signalétiques, Les halls d'accueil etc



Notre mission est de:



1. Créer et mettre des objets publicitaires innovants à la disposition de tous les annonceurs

2. Permettre aux entreprises et commerçants de valoriser et augmenter la visibilité de leurs produits lors des opérations de communications publicitaires, extérieure et visuelle

3. Créer des visuels à la porté de tous les budgets

4. Créer des Evénements mobilisateurs autour de thèmes d'actualités

5. Editer des publications sectorielles et spécialisées et mettre l'information à la disposition du plus grand nombre.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Marketing