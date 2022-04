Agbeka AKOUVI

Actuellement titulaire d'un BTS Technico Commerciale et d'un titre professionnel de niveau III Assistante Commerciale, je souhaiterais intégrer votre établissement et vous offrir mes connaissances, mes compétences et mon expérience.

Travailleuse, réactive et ayant un grand sens de l'organisation, je vous propose de nous rencontrer afin que je puisse vous présenter de vive voix toute ma détermination.



Mes compétences :

Administratif

Négociation commerciale

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CIEL