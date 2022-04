Je me nomme AGBEVIVINA KOUAKOU ANGE; je suis un jeune talentueux présentant plusieurs atouts irréprochable; Je suis en quête d'emploi ayant à ma possession un diplôme de Technicien Supérieur des Mines-Géologie et Pétrole, une Licence en Géographie Physique : Cartographie et Télédétection , enfin une Maitrise de recherche en Géographie Physique Option Climatologie.

j'ai exercé dans plusieurs entreprises qui m'ont permis d'acquérir une expérience professionnelle.

j'aime travailler en équipe et sous pression;

Je dispose à ma possession un Permis de conduire et un passeport Biométrique faisant de moi un homme qui est à donner pour le bien être d'une Entreprise au delà des frontières lointaines.



Vous pouvez me joindre au (+225) 57 97 58 56¨/ (+225) 05 47 28 24

Email: kagbevivina@yahoo.fr



Mes compétences :

Gestion de stocks

Cartographie thématique et de la Topographie

Word, Excel, Arcview, ArcGis, Adobe Illustrator).

Géologie minière

Géologie

Géotechnique

Géotechnique BTP