Donatien MAHAN

Je me nomme Mahan Donatien je suis née le 21-02-1986 à Kouibly une département de la régions de Man.J'ai fait mes études primaire a l'epp Sicogi4 et le groupe scolaire la libanaise tous deux dans la commune de yopougon. je suis aller au collège moderne du Plateau et ensuite j'ai fait le lycée Classique d'Abidjan. j'ai fais 5 années d’étude de sciences informatique à l ENSIT . Actuellement je suis à Neotech-sa .



Mes compétences :

Openerp

Divalto ERP

Qlikview

Développeur

Consultant IT

Sage

Php

Ajax

Business Intelligence

XML

HTML

SQL

SAP Business One

Oracle 11g

MySQL

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Macromedia Flash

JavaScript

Customer Relationship Management

Consolidations

Audit