Agbli KRÉHI SERGE

DOMAINE DE COMPÉTENCES: GÉNIE ÉLECTRIQUE (ÉNERGIES)



1. SYSTÈMES HYBRIDES : APPLICATION STATIONNAIRE OU EMBARQUES



1.1 APPLICATION EMBARQUES



– Systèmes hybrides à Pile à Combustible : topologies PAC+BAT, PAC+SCs, PAC+BAT+SCs ;

– Systèmes hybrides à Pile à Combustible : topologies de puissance multi-PACs ;

– Systèmes hybrides : Moteurs à combustion interne et systèmes de stockage (packs BAT

et/ou VI, LiCa , SCs) ;

– Systèmes hybrides Électriques : Systèmes de stockage (packs BAT et/ou VI, LiCa , SCs) ;

– Carte de développement à μC ;

– Gestion de la cohérence de variables : systèmes à μC d’au moins deux octets ;

– Contrôle-commande pour gestion d’énergie via réseau CAN : protocole CANopen ;



1. 2. APPLICATIONS STATIONNAIRES ;



– Modélisation et dimensionnement de systèmes à énergies renouvelables et propres

– Systèmes Pile à Combustible et Électrolyseur ;

– Systèmes de stockage d’hydrogène ;

– Systèmes solaire Photovoltaïque et Éolien

– Systèmes solaire thermique (Étude approfondie avec différentes configuration de capteurs

plans et paraboliques lors du Master 2) ;

– Contrôle commande de Micro-réseau à EnRs ;

– Stabilisation de micro-réseau à EnRs (Tension et fréquence) ;



2. MACHINES ÉLECTRIQUES



– Modélisation de machines électriques : application dans l’automobile et dans le ferroviaire

– Machines synchrones : alternateurs et moteurs de traction d’automoteur (230kW, 24V/5kW) ;

– Machines synchrones auto-pilotées (Génératrice de locomotive, 400V/13,5kW);

– Machines asynchrones (Dans un système de stockage à Volant d’Inertie) ;

– Machines à courant continu (Démarreur de locotracteur et de locomotives, 5kW) ;



3. DISPOSITIFS DE STOCKAGE D’ÉNERGIE



– Packs de batteries (Plomb, Lithium-Ion, Lithium-capacitors, etc...) et de super-condensateurs ;

– Stockage liquide, solide et gazeux de l’Hydrogène.

– Volant d’Inertie ;



4. GESTION D’ÉNERGIE DE SYSTÈMES MULTI-SOURCES MULTI-CHARGES



– Dimensionnement de Systèmes Multi-sources

– Méthodes de gestion causales et non-causale

– Formalisme de modélisation: REM (Bonne maitrise)



Articles de Journaux:



Kréhi Serge AGBLI, Daniel HISSEL, Marco SORRENTINO, Frédéric CHAUVET, Julien POUGET. Reverse Engineering on prototype locomotive based on Energetic Macroscopic Representation. Energy Conversion and Management 112 (2016) 61–80.



Z. Zheng, M.C. Péra, D. Hissel, M. Becherif, K.S. Agbli, Y. LI. Diagnostic en ligne d’un système de pile à combustible à membrane polymère par logique floue et spectroscopie d’impédance électrochimique. Journal of Power Sources 271 (2014) 570-581.



Agbli K.S, M-C. Péra, D. Hissel, O. Rallières, C. Turpin, Doumbia I. Multiphysics simulation of a PEM electrolyser : Energetic Macroscopic Representation approach. Int. Journal of Hydrogen Energy. 2011 ; 36 :1382-98.



Agbli K.S D. Hissel, M-C. Péra, I. Doumbia. EMR modelling of the Hydrogen-based electrical energy storage. Eur. Phys. J. Appl. Phys. 54, 23404 (2011).





Conférences internationales:



K.S. AGBLI, M. Hilairet, F. Gustin, O. Bossard. BATTERY AND SUPER CAPACITORS-BASED SINGLE CONVERTER HYBRID POWER PACK ENERGY MANAGEMENT. 8-10 February 2016, Belfort, France.



K.S. Agbli, M. Hilairet, O. Bossard, F. Gustin. Power management strategy of a single converter hybrid electrical system based on battery and supercapacitors. 2015 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference. 19-22 October 2015. Montréal, Canada.



K.S. Agbli, D. Hissel, M-C. Péra, I. Doumbia. Energetic Macroscopic Representation (EMR) : New approach for multiphysics energetic flows modelling. IFAC2012, Toulouse, France, 2-5th September, 2012.



K.S. Agbli, D. Hissel, M-C. Péra, I. Doumbia. C. Turpin. EMR modelling of PEM electrolyser : real electrical causality approach. FDFC2011, Grenoble, January 19-21, 2011. CD-ROM.



K.S. Agbli, M-C. Péra, D. Hissel, I. Doumbia. EMR modelling for the forecasting of the actual energy delivered by a photovoltaic system. ELECTRIMACS2011, Cergy-Pontoise, France ,6-8th June, 2011. CDROM.



