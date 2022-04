Agc SUD-EST

Répondre et accompagner dans leurs démarches les Consultants, Indépendants, Vacataires, Ingénieurs, Freelances, Formateurs...

qui possédent une compétence reconnue ? Qui souhaitent accompagner une entreprise sur un besoin précis ?

Notre filiale, AGC propose une solution alternative au statut de travailleur indépendant : Le portage salarial satisfait les besoins des entreprises sans recourir au recrutement.

Pour les professionnels, il allie autonomie et volonté d'être socialement bien protégé.



Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous grace à l'adresse suivante :

sud-est@agc-portage.com.



Nous mettons tout en oeuvre pour être réactif à vos demandes.







NOUVEAU PARTENARIAT AVEC MY SUCCESS



Parce que tout le monde a le droit de réussir SA vie, professionnelle et personnelle »



Depuis 2014, salariés, managers ou chefs d’entreprises pourront faire appel à la plate-forme

de « visio-coaching » MySuccess pour se faire accompagner dans leurs projets professionnels et personnels.



Comment ?

Au service du particulier comme de l’entreprise, MySuccess se différencie des sociétés de coaching traditionnelles par une utilisation strictement en ligne, en visio-coaching. Oubliées les contraintes de proximité géographique. En un clic, l’utilisateur pourra obtenir une information complète sur les coachs référencés et sélectionner le coach adapté à ses besoins en fonction de son profil, cursus et autres niveaux de certifications. La totale transparence laissée à l’information sur le profil des coachs est par ailleurs complétée par un retour d’expérience des précédents clients sur le coach référencé MySuccess.fr.



Pour qui ?

Avec des offres adaptées à tous, MySuccess s’adresse à la fois à l’étudiant en quête de préparation à ses premiers entretiens, au salarié désirant faire un point sur sa situation professionnelle pour passer un cap ou encore au chef d’entreprise qui doit prendre des décisions stratégiques.



Avec qui ?

Tous certifiés par les organismes de régulation de la profession (ICF, EMCC et SF Coaching),

les dix coachs embarqués à ce jour dans l’aventure MySuccess font valoir une excellence issue de leurs accréditations et de milliers d’heures d’expérience accumulée.

Lui-même certifié par la Fédération Internationale de Coaching (ICF), et après une dizaine d’années de pratique, Alain Manoukian a lancé l’aventure MySuccess avec ses deux fils. Il assure le rôle de « référent métier ».

Hugo & Axel, les deux frères, se partagent les défis opérationnels, commerciaux, et marketing liés au bon fonctionnement de la plateforme. Après des études en management et business development, ceux-ci ont fait leurs premières armes en tant qu’ingénieurs d’affaires et manager, dans l’industrie aéronautique ou le cloud computing.

Apporter une convergence optimale entre l’humain et le numérique.

Telle est la voie dans laquelle s’est engagée MySuccess, première plateforme de coaching en ligne. Un challenge des plus excitants pour les trois entrepreneurs dont la devise n’a de cesse de créer l’émulation MySuccess.fr : « Osez réussir ».



