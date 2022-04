Ageme - AGENCE POUR L'EXPANSION DE LA MOSELLE-EST

ENSEMBLE, EXPLORONS LES IDEES ET CONCRETISONS LES PROJETS D'ENTREPRISES

En lien direct avec les principaux acteurs économiques, son équipe vous accompagne pour optimiser votre projet et vous soutient dans son développement pérenne.

Impliquée dans de nombreux réseaux d'affaires et bénéficiant d'une expertise transfrontalière, l'agence s'engage à vos côtés pour vous faire bénéficier de toute la richesse du territoire est-mosellan.



NOUS RECHERCHONS l’implantation la plus adaptée à votre acitivité que ce soit en matière de foncier ou en locaux immobiliers professionnels de qualité.

- > Plus de 350 hectares de foncier aménagés disponibles immédiatement



NOUS NOUS ENGAGEONS à vos côtés pour améliorer votre compétitivité et vous ouvrir à de nouveaux marchés.

- > Présence de l’AGEME dans 6 évènements nationaux et internationaux en 2015 (Hannover Messe, MIPIM, European Coatings Show, FAKUMA)



NOUS VOUS SOUTENONS dans vos démarches administratives et nous nous chargeons du montage

de vos dossiers.

- > 230 contacts finalisés en 2015



NOUS DYNAMISONS votre croissance par votre mise en relation avec les principaux acteurs économiques et sociaux.

- > L’AGEME est partenaire des principaux réseaux professionnels (Club des affaires et de dirigeants, Eurodistrict SaarMoselle, World Trade Center Metz-Saarbrücken...)



NOUS VOUS APPORTONS toutes les informations relatives aux différentes aides et facilités mobilisables.

- > Partenaires de la BPI, du Conseil Régional, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des

Métiers, de la DIRECCTE, de la DREAL, du Pôle Emploi et des collectivités locales



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS dans la recherche de personnel qualifié, la formation de vos équipes, l’intégration de vos cadres.

- > 8 Ateliers Performance regroupés autour des fonctions clés de l’entreprise : achats, environnement, international, logistique, management, marketing, qualité et ressources humaines



POUR VOUS, LE DYNAMISME D'UNE ZONE ECONOMIQUE TRANSFRONTALIERE

Volontairement tournée vers l'Europe, et grâce à sa position stratégique à proximité de l'Allemagne, du Luxembourg et de la Belgique, la Moselle-Est offre la possibilité d'accéder à de nombreux marchés internationaux.



DANS UN RAYON DE 600 KM :

- 50 % DU PIB EUROPÉEN

- 200 MILLIONS DE CONSOMMATEURS

- 6 CAPITALES EUROPÉENNES



LA RICHESSE DU TERRITOIRE DE MOSELLE-EST AU SERVICE DE VOTRE COMPETITIVITE

- > 9 GRANDES ECOLES ET UNIVERSITES à dimension internationale couvrant tous les secteurs

de l’entreprise dans un rayon de 100 km

- > 201 ENTREPRISES à capitaux majoritairement étrangers, dont 86 % sont des sièges sociaux

- > 10 ANNEES DE PARTENARIAT EUROPEEN pour le développement de la compétitivité transfrontalière

- > 500 ETUDIANTS/an accueillis dans les formations universitaires de technologie

- > 4 ETABLISSEMENTS SPECIALISES en recherche et développement des technologies : Institut de soudure, Iseetech, IRT M2P, PFT Plastinnov

- > 2h en moyenne pour rejoindre les principales grandes métropoles européennes

- > 50 lieux de culture et de loisir dans un périmètre inférieur à 50 km (golfs, musées, théâtres, cinémas...)

- > 4 AEROPORTS internationaux dans un rayon de 100 km

- > 9 RESTAURANTS ETOILES au Guide Michelin. 4 en Moselle-Est et 5 en Sarre

- > 3 PÔLES ET CENTRES DE COMPÉTITIVITÉ : Matéralia, Pôle fibres, Pôle de Plasturgie de l’Est



LA MOSELLE-EST EN BREF :

- 3 arrondissements : Boulay-Moselle, Forbach et Sarreguemines

- une superficie de 2.200 km²

- 350.000 habitants

- 252 communes regroupées en 13 intercommunalités

- plus de 86.000 salariés (hors intérim)

- 15.400 établissements implantés sur le territoire est-mosellan



Mes compétences :

Animation économique du territoire de Moselle-Est

Prospection exogène

Services aux entreprises et aux intercommunalités

Promotion de la Moselle-Est