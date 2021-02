Pascal-Hervé SCHAUBER

Je suis Manager de transition avec pour domaines d’expertise :

• Missions de:

Direction générale, direction générale adjointe, direction opérationnelle,

Direction commerciale, marketing, communication,

Direction achats (acheteur certifié), Direction qualité,

Direction d'usine, en PMI et filiales de groupes internationaux, stratégie industrielle,

Développement, redressement, conduite du changement, en industrie, en B-to-B, en France et à l'international.



• Secteurs d'activité :

Emballages, techniques d’impression et imprimerie, création graphique

Mécanique, transformation des métaux, haubanage, signalisation

Produits d’hygiène, sécurité alimentaire, normes et règlementations

Nouvelles technologies, start-up, logiciels

Gestion de crises, négociations et partenariats internationaux, formation



Mes compétences :

Internet

Stratégie d'entreprise

Information Technology

Management

Développement commercial

Gestion de crise

Conseil

Informatique

Coaching

Accompagnement

Formation

Qualité

Généalogie

Direction générale

Sécurité

Marketing

Ressources humaines

Communication

Hygiène

Équitation

Vente