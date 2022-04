Agence 3.0 AIX EN PROVENCE

L’agence 3.0 est une agence de communication solidaire, qui a ouvert ses portes le 1er Septembre 2014.



Son premier objectif est de répondre à un besoin d’outils et de moyens de communication à destination des associations n’ayant pas le temps, le budget ou les compétences nécessaires pour mettre en place des actions de communication.

Son second objectif est de créer une dizaine d’emplois sur le territoire local, de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans, soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.



Mes compétences :

Graphisme

Téléprospection

Relations Presse

Community management

Communication écrite