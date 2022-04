Agence AIDAL 31

AIDAL 31 est une entreprise de travail temporaire d'insertion proposant des missions d'intérim dans tous secteurs d'activités.



Conventionnée par l'Etat, AIDAL 31 forme et accompagne ses salariés vers l'emploi durable.



Acteur de l'économie sociale et solidaire, nous garantissons aux entreprises nos pratiques sociales (clauses d'insertion) ainsi que notre expertise et notre réactivité .