Agence ALLOCOM

AlloCom Agence de communication et publicité basée à Casablanca à été créé en 2006 a été spécialisé en solutions IT et Markéting directe avant de se spécialiser dans le conseil en communication.



Alliant créativité et savoir faire Markéting, le groupe a pu développer des solutions qui ont changé vers le mieux le quotidien de diverses sociétés marocaines.



Allocom est une agence de communication et markéting globale qui offre des services clés en main à ses clients pour positionner leurs produits et définir leur identité et soutenir la croissance de leurs clients



Mes compétences :

Création de site web

E-commerce

Aménagement des stands

Design graphique

Conception graphique

Communication

Publicité

Marketing direct