Agence APRIM

Véritable maître d’œuvre, Aprim vous accompagne dans l’élaboration et la production de vos opérations marketing. Du timbre poste aux panneaux 4x3, nous vous conseillons dans votre projet. De la création à la livraison, nous produisons les supports de communication qui façonnent votre image. Agence avant-gardiste, nous scrutons les moindres tendances pour pouvoir vous offrir des supports et des visuels toujours plus originaux et créatifs.

http://www.agenceaprim.fr/



Mes compétences :

Création

Marketing stratégique

Suivi clientèle

Production

Adobe Creative Suite

Chaine logistique

Chaîne graphique

Print

Marketing opérationnel

Édition