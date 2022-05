Sabrina POMMIER

J'offre mon expérience et mon expertise des réseaux sociaux aux TPE et PME.



Il y a trois ans, j'ai créé mon blog culinaire où je partage des recettes de famille, saines et rapides.

Chargé de communication pendant 6 ans à La Redoute, j'ai pu utiliser mes compétences en marketing digital, SEO pour générer du trafic sur mon blog et créer une communauté de 2700 fans sur Facebook sans aucune publicité. (Google est mon ami :-))



C'est là que je peux vous aider !

Je peux répondre à vos besoin de :



→ Contenus Web : articles de blog, fiches produits, newsletter, landing pages, création de recettes

→ Community Manager : création, animation et gestion de vos réseaux sociaux. Engagement avec la communauté

→ Production de contenus photographiques - Food, lifestyle





Tentant, non ?



N'hésitez pas à me contacter pour que nous échangions sur vos projets et vos envies.



A très bientôt



https://www.sabnpepper.com/portfolio/



Mes compétences :

Community manager

E-commerce

Mode

SEO

Email marketing

SEM

Rédaction web

Marketing

Omniture

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Briefing

Neolane

Autonomie

Merchandising

Communication

Magento

Photographie

Gestion événementielle

Référencement naturel

eCommerce

back office