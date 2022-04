Agence AROME COMMUNICATION

Site :Array

mail : besoin-de@arome.fr

facebook : http://www.facebook.com/arome.agence



Arome est une agence de communication et design Créative et Réactive.

Nous accompagnons nos clients de la définition à la création et mise en oeuvre de tous supports de communication (logo, plaquette, site internet) et campagne de publicité on line et off line.

Nous accompagnons aussi les entreprises, les marques, les organisations dans la définition et mise en oeuvre de stratégie web marketing, référencementl (SEO, SEM) et community Management (SMO, Mash Up).

Arome est aussi une agence de design produit et packaging. Nous concevons le packaging, l'image, le positionnement produit de nombreuses marques alimentaires et autres.



Nous agence est reconnue pour sa :

- créativité

- réactivité

- capacité organisationnelle

- technicité



Mes compétences :

Conseil

Smo

Référencement

Webmarketing

Webdesign

Community management

Réseaux sociaux

Communication

Publicité

Identité visuelle

Adobe Photoshop