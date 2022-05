Notre métier : vous ouvrir à tous vos possibles !

Coach certifié par l’Institut de Coaching International, nous accompagnons les dirigeants, managers, entrepreneurs, demandeurs d'emploi, professions libérales pour les aider à développer des stratégies de réussite et d'excellence....avec bienveillance, écoute, et passion !



Nos missions de prédilection consistent en un suivi de la personne (individuel via le coaching, collectif via la formation) au sein desquelles les enjeux d’évolution, de transition et de changement sont omniprésents. Nos champs d’investigation et d’expertise empruntent leur corpus théorique à différentes disciplines pour répondre avec originalité, singularité, professionnalisme et efficacité à vos attentes.

Dirigeante du Cabinet "SERENDIPITY Consulting", nous conceptualisons et animons également des formations, ateliers thématiques, séminaires et conférences.



Exemples de prescriptions de COACHING à destination de managers ou dirigeants:

Faire évoluer son style managérial

Développer son leadership

Améliorer la communication avec son équipe

Dépasser un obstacle professionnel

Préparer un événement important

Intégrer un nouveau poste

Agir dans les situations conflictuelles et de crise

Renforcer l'efficacité personnelle: s'organiser, gérer son temps, prévenir le stress...



Votre partenaire de réussite :

Marilyn Garcia Leal

@Coach, Consultante

Conférencière

Professionnelle de la Formation et de la Communication



* Master Coach,

Certification Internationale de Coach Professionnel n° 2365

homologué en « Life & Corporate Coaching »

certifiée par l’Institut de Coaching International

fondé par Alain CAYROL



* Maitre-Praticien PNL (certification ICI)



* Maitre-Praticien en « Hypnose Ericksonienne »

diplômée de la

« Society of Neuro-Linguistic Programming » (NLP USA)





Auteure d’un article sur la "sérendipité" dans un ouvrage collectif sur « La Motivation »

(à paraitre en Mars 2014)



