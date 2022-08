Lucien LEMAIRE

L'equicoaching

Le premier outil du coach, c'est lui même. C'est un truisme mais dont manifestement peu de praticiens tirent toutes les conséquences.



On fait ce que lon est, on fait avec ce que lon est et pas avec ce que lon voudrait être ou ce que lon voudrait paraître sinon cela sappelle limposture



Cest en me retournant que je constate que ma trajectoire, pourtant faites de rencontre de hasard, ne pouvait quaboutir à la relation daide, à une proposition daide adressée aux managers, à un dispositif daide qui passe par le corps.



Chef de projet sur de grands projets dinformatique « temps réel » embarquée, jai très vite été confronté aux difficultés du fonctionnement dune équipe. Ayant quasiment toujours tenu mes objectifs, jai eu à assumer la direction régionale (400 personnes alors en région PACA) des opérations et de la qualité. Membre du Comité de Direction, jétais responsable, jusque sur ma paye, ça motive !, de la rentabilité des projets. Jai, donc, vécu de lintérieur les grandeurs et les faiblesses du management alors que le marché, cétait les années 90, devenait erratique et turbulent.



Jai compris la nécessité dun centre de gravité fort qui permet de regarder loin, de conserver un cap tout en absorbant les chocs violents. Il ma fallu alors changer de paradigme et renoncer aux gesticulations de circonstance, parades nuptiales devant une direction générale complaisante, pour une autre forme dintervention : celui de laccompagnement des équipes et des chefs de projet.



Parallèlement, et depuis fort longtemps, suite à ces accidents de la vie qui sont si courants, javais commencé une tranche de psychanalyse. Comme le dit avec humour, Jean Oury, faire une petite dépression pour quelquun qui se destine à la relation daide, cest, en quelque sorte faire ses travaux pratiques à condition davoir été bien accompagné et den être sorti, bien sûr !



En tout cas, belle occasion de travailler son désir!



Mais in fine, on napprend que par lépreuve



Mon histoire, cest aussi celle de mes rencontres. Dabord avec les arts martiaux (voir ci-dessous), puis après quelques expériences du divan (je continuerai à faire plusieurs tranches danalyse dailleurs), la rencontre des Thérapies Analytiques et Corporelles avec le Dr Byramjee, psychiatre, psychanalyste et psychodramatiste, fut déterminante.





Pendant une quinzaine dannées (eh ! oui, on se dit, au départ, quen un an on aura fait le tour !), je me suis confronté aux groupes de thérapie dabord puis aux groupes de cadre interentreprises forme élaborée du coaching. Période passionnante, parfois terriblement difficile, mais dune intensité rare qui mène toujours à lessentiel et qui imprima définitivement chez moi le gout de lexigence, laversion pour leau tiède et une idée profonde de ce que doit être la psychothérapie dabord puis le coaching.





Cest dans le cadre dun groupe appelé « aide à la relation daide » que jai confronté ma pratique de responsable des opérations au regard dun groupe de psychologues et psychiatres, un peu désarçonnés au début, il faut bien le dire, par la nature des problèmes amenés ! Lexpérience fut passionnante, car pour la première fois, je lai longuement expérimenté plus tard avec Dominique, jai pu vivre limpact de ma subjectivité sur mon travail et, donc, ma performance.



Jen avais fait, pourtant, de ces formations au management, à la communication, formations qui nengagent jamais lessentiel et sont, donc, des cautères sur une jambe de bois.



La France aime les reconnaissances académiques et cest pourquoi, il y a bien dautres raisons, mais elles resteront intimes ! jai réintégré les bancs universitaires pour passer dabord une maîtrise et un DEA de psychologie puis pour me confronter à une école de commerce, un MBA.



Le fruit était mûr et après avoir expérimenté les groupes déchanges de pratique entre coachs, jai décidé de tracer ma propre route en créant le DESU « coaching et métier du changement » pour reprendre à neuf la formation des coachs.



Même si ma pratique de lAïkido reste une ligne directrice, jai pratiqué plusieurs disciplines, vol à voile, voile, équitation. Chaque fois, jai expérimenté ce fait dévidence que, seules, la stabilité émotionnelle et la vision globale, permettent de prendre les bonnes décisions et, donc, daméliorer ses performances.



Jai un rapport particulier à léquitation et à lart équestre. Sans doute parce que jai été formé par une élève de Nuno Oliveira. Elle ma donné le gout de cette exigence, le gout du travail en profondeur ; sans lequel un cavalier ne saurait produire, avec son cheval, que des formes vides dont le seul objectif est de renforcer son ego.



Car lenjeu de lart équestre comme du management est damener le cheval à déployer tout son potentiel, toutes ses qualités dans une liberté qui conserve intact le plaisir (bis repetita placent !).



...et puis, "last but non least", j'ai le gout de lécriture et de la poésie. Car un fine, c'est l'art, et en particulier le rythme dans l'art, qui ouvre à d'autres monde: "ce que l'on ne peut dire (c'est à dire l'essentiel) , on peut le montrer" (Wittgenstein)



Le cheval comme l'art martial ou la calligraphie inscrit, ici dans l'espace, une histoire instantanée qu'il faut savoir lire dans toutes ses dimensions.



En tout cas voilà qui fondent et ma vocation de coach et mes pratiques de l'equicoaching



