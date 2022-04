Gilles RENAULT

Formateur: à la gestion du stress en entreprise

Coaching, formation, auteur, éditeur internet (E.book).



Création & Promotion d'une méthode de gestion du stress, intégrant la sophro-relaxation en E learning

pouvant s'adresser au plus grand nombre.



Cursus

Commercial puis Chef d'Entreprise, formateur au long de ma carrière, j'anime des groupes et coach en individuel. La démarche intègre les réalités du monde actuel en utilisant des techniques originales réconciliant l'Orient et l'Occident.



M'étant formé à différentes techniques, je ne suis ni médecin ni psychiatre, mes qualifications sont différemment appropriées: j'ai été ,durant quarante ans de ma vie, confronté au stress du monde professionnel.



Formé à la Psychologie Humaniste selon Carl ROGERS

A la dynamique de groupe et à l'expression orale (canadien)

Formation de formateur avec les NTIC

DUPHA: Diplôme Universitaire de Potentiel Humain

Formateur à la Chambre des métiers de Nantes, également au sein de différentes associations et entreprises.



Auteur de plusieurs E book sur la gestion du stress.



Objectifs:

Apporter des solutions pratico-pratiques, à la portée du plus grand nombre.

Accompagner les PME pour améliorer, maîtriser le style social et l'ambiance de travail de manière personnalisée, réduire l'absentéisme.



Mes compétences :

