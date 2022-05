Laurine CHARDON

Ce qui me plait par dessus tout dans mon métier, c'est l'enrichissement et la diversité que peuvent m'apporter quotidiennement mes missions. Chaque jour est différent et fascinant, ce qui contribue à la passion que j'ai pour mon travail. Je suis une personne très investie, perfectionniste et méticuleuse.



Ma formation et mes expériences professionnelles m’ont permis d’explorer différentes missions, en matière de communication et d'événementiel, de marketing et de webmarketing, ainsi que de gestion de projets, ce qui fait de moi une personne particulièrement polyvalente et organisée.



Si vous pensez que nous avons des opportunités professionnelles ensemble, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Plan de communication

Rédaction

Newsletter/emailing

Bureautique

Anglais courant

Stratégie de communication

Communication interne

Community management

Marketing

Communication

Webmarketing

Relationnel aisé

Prise de parole

Formation