L'Agence Automobile

267, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris

Tél : 01 43 56 22 77 - Fax : 01 43 56 25 82 - Port : 06 07 42 61 08

E-mail : agence-automobile@wanadoo.fr - OUVERT LE DIMANCHE DE 14H30 A 18H30



L'agence automobile a été crée à Paris en 1993 par M. HENRI-CHARLES SERFATI .



Après une formation immobilière, IL EST LE PREMIER A CREER UN CONCEPT BASE SUR LE PRINCIPE DE L'AGENCE IMMOBILIERE POUR DES TRANSACTIONS AUTOMOBILES.



Très rapidement l'agence a pris une place de leader dans le concept du Dépôt-Vente automobile sur Paris.

En 2000, l'agence automobile se lance dans l'aventure internet et ouvre son siteArray. 2 ans après sa création, celui-ci est cité ETABLISSEMENT SELECTIONNE PAR PAGES JAUNES COMME SITE DE REFERENCE. Cette nouvelle méthode de distribution élargie les horizons des futurs acheteurs et la mise en place de l'achat par

correspondance permet de vendre des voitures dans toute la France.



Toujours sensible aux nouveautés, l'agence automobile obtient un agrément SIV (service Immatriculation Véhicule) et met en place un service carte grise qui permet de s'occuper de toutes les démarches relatives au changement de carte grise.



