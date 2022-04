La démarche de l’agence s’organise selon une approche 360°, une stratégie panoramique permettant de mieux répondre aux objectifs et problématiques de nos clients.



Ainsi Avril se définit comme un « chef d’orchestre », connectant chaque spécialité de la communication dans le but d’offrir une meilleure analyse, un accompagnement stratégique personnalisé, des conseils plus ciblés, des créations originales … Avril s’entoure de partenaires, aux expertises complémentaires, et partageant la même philosophie, afin de proposer à ses clients un ensemble de prestations associées à leurs besoins (Relations Presse, Ingénierie culturelle, Contenu vidéo, etc).



www.agence-avril.fr



Mes compétences :

Édition

Conseil en communication

Communication

Evénementiel

Print

Web design