Agence BE. IMMOBILIER

Be. immobilier,

Agence immobilière indépendante et Toulousaine, spécialisée en syndic de copropriété et transaction, notre équipe est à votre écoute avec passion, professionnalisme, rigueur et réactivité.

* Et si vous changiez de syndic, Be Immobilier s'occupe de tout, les reprises comptables, la transmission des dossiers (sinistres, Dommages ouvrages...). Nous valorisons notre savoir faire par des réponses sous 24 heures, un gestionnaire dédié, l'étude et l'audit de vos contrats.

Pourquoi nous ?

Notre expérience de 9 ans, le respect de notre clientèle, de la réglementation.

* En transaction, notre estimation est fiable et rapide, un reporting hebdomadaire des visites, annonces, évolution des prix du quartier, une communication efficace sur de nombreux réseaux, visite réalisée 6 jours sur 7.

Be immobilier, votre partenaire plutôt que votre mandataire.



Mes compétences :

Agence indépendante et professionnelle

Réactivité

Étude de prix

Analyse des besoins

Négociation commerciale