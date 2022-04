Agence Bfb LORIENT

Http://www.agencebfb-decoration-interieur.fr/pages/global.php

L'Agence BFB s'adresse aux particuliers qui souhaitent repenser leur intérieur, aux professionnels qui veulent dynamiser leur espace de travail ou optimiser leur point de vente



L'Agence BFB vous conseille en Décoration intérieure et en Design d’espace, imagine vos intérieurs de vie et de travail, aussi pratiques que raffinés.



Faire appel à un Décorateur d'Intérieur, c'est s'assurer d'un regard professionnel, s'en remettre à son sens esthétique, ses idées nouvelles, son sens de l'harmonie. Il vous accompagne dans la réalisation de votre projet, des choix esthétiques et d'aménagement, dans ses moindres détails.



À votre écoute, Brigitte Ferré-Bigot met sa créativité, son enthousiasme, sa rigueur, son savoir-faire à votre service pour personnaliser et faire du lieu où vous vivez, où vous travaillez, un espace unique, en réalisant une décoration qui vous ressemble et vous apporte entière satisfaction.



Vos idées, vos envies, nous permettent de construire votre projet.



Mes compétences :

Créativité

Création

Décoration d'intérieur

Audace créative

Design d'espace