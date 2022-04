Agence BRAINCORPORATE

Agence de communication globale, brain corporate offre ses savoir-faire pour vous accompagner de votre stratégie de communication à l’élaboration de vos supports edition - web - mobile

Mission

L’agence cultive quelques traits de caractères : créativité, convivialité, rigueur et passion qu’elle conjugue avec développement et relations durables.

Description

au programme : Plus d’audace pour plus d’efficacité ! Séduisez, informez, partagez pour mieux valoriser votre entreprise, vos produits ou vos services… pour mieux vendre ! Osez plus d’audace et plus d’efficacité ! Penser « détail et global », il vous faut tenir compte de la différenciation de vos cibles et de la multiplicité des outils. Notre objectif prioritaire consiste à communiquer à votre échelle, de façon structurée et adaptée à vos cibles. Nous mettons à votre disposition toute l’expérience d’une agence engagée, experte et réactive.



Mes compétences :

3D

WEB

Développement web

Infographiste