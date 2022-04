Agence BRINS DE COM

Brins de Com est une agence de communication digitale qui s'attache à proposer un service de qualité accessible à tous.



Spécialisé dans la création de sites vitrines, Brins de Com vous offre une prestation personnalisée. Internet est un média incontournable dans tous domaines d'activités. Vous ne pouvez pas envisager de créer une activité ou de développer votre entreprise sans être présent sur la toile. Brins de Com est là pour vous accompagner !



Mes compétences :

Relations presse

Stratégie de communication

Organisation d'évènements

Création d'outils de communication print

Création de site internet

Webmarketing