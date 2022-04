Agence BRUITPARIF

L’observatoire du bruit en Ile-de-France.



Une association créée en 2004 à l’initiative du Conseil régional d’Ile-de-France, à la demande des associations de défense de l’environnement.



Un lieu de concertation qui fédère les principaux acteurs de la lutte contre le bruit regroupés en 6 collèges : la Région Ile-de-France, les services et établissement publics de l’Etat, les collectivités territoriales, les activités économiques, les professionnels de l’acoustique et les associations de défense de l’environnement et de protection des consommateurs.



Une structure qui travaille en partenariat aux échelons régional, national et international.





Une équipe qui œuvre à la réalisation de trois missions principales :



Mesurer et évaluer l’environnement sonore (réseau de surveillance, laboratoire d’exploitation et d’analyse du bruit, recherche et développement).



Accompagner les politiques publiques (application de la directive européenne 2002/49/CE sur le bruit dans l’environnement, Forum des Acteurs franciliens pour une meilleure gestion de l’environnement sonore).



Sensibiliser les Franciliens à l’importance de la qualité de l’environnement sonore et aux risques liés notamment à l’écoute des musiques amplifiées.