Agence CANAL-WEB

Canal-web.fr est une agence spécialisée dans la conception de sites web et la mise en place de stratégies digitales.



À la croisée des cultures du contenu, du marketing et de la technique, nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie de leurs dispositifs web – création, refonte, déploiement, croissance – et sur tous leurs aspects stratégiques : éditorial, social, marketing et commercial.



Notre agence est spécialiste des CMS Magento (E-commerce et métier Automobile), Drupal (Génération de leads, plateforme de mise ne relation, site de contenu, intranet)



http://www.canal-web.fr/



Mes compétences :

Magento

Développement web

Lead generation

SMO

SEM

Intranet

Gestion de projet

Maquettage

Infogérance

Drupal

E-commerce

Agile Development

Référencement naturel

SEO

Intégration

Méthode agile

Webmarketing

Web design

Stratégie digitale